Deux heures de pur bonheur musical avec Huis

Le samedi 23 novembre dernier avait lieu à LaScène Lebourgneuf, à Québec, le spectacle très attendu par les progueux du groupe rock progressif québécois Huis.

C’est devant un public très réceptif que Sylvain Descôteaux (voix, clavier), Michel St-Père (guitare et aussi membre de Mystery), Michel Joncas (basse, clavier), Johnny Maz (claviers, voix) et Martin Plante (batterie) ont offert une prestation musicale à la hauteur de la réputation qu’ils se sont forgée depuis leur fondation en 2010.

Moi, c’était la première fois que j’assistais à leur spectacle et je n’ai pas été déçu. Leur performance sur scène est le fidèle reflet de la qualité des chansons et des albums qu’ils ont réalisés. Huis a trois albums à son actif soit Despite Guardian Angels (2014), Neither In Heaven (2016) et leur tout dernier Abandoned (2019) qui sera joué presque en entier ainsi que des pièces des deux précédents.

C’est sur la pièce Solilude que débutera le spectacle qui nous enivrera pendant près de deux heures avec une sublime musique où les synthétiseurs seront très présents et les riffs de guitare exquis! Puis, presque sans répit suivra Stolen, Insane, Caducée, Haunted Nights, Abandoned, Haunting Days, We Are Not Alone, Oude Kerk I, une de mes préférées The Man on The Hill, The Giant Awakens, Beyond, The Amstel, Synesthesia, Nor on Earth et pour le rappel, qui ne s’est pas fait attendre, Oude Kerk III. Wow! Pas d’autres mots pour exprimer mon état d’âme parce que tout était parfait!

La voix de Sylvain Descôteaux est magnifique, Michel St-Père à la guitare est sublime, on a reconnu à quelques endroits la petite touche Mystery, mais pour le reste c’est vraiment la signature de Huis. Johnny Maz est le magicien des touches de ses claviers; c’était beau de voir aller ses doigts sur l’ivoire de ses instruments. Michel Joncas à la basse était plus en retrait, mais son groove était important pour cimenter la musique du groupe. Martin Plante en était quant à lui à son premier spectacle pour la formation et, de derrière ses tambours, il a su relever le défi haut la main! Les jeux de lumière étaient judicieux pour le spectacle et le son était parfait, bien équilibré.

Bref, ce fut un spectacle mémorable. Huis a vraiment sa place sur l’échiquier mondial de la musique rock progressive.

Huis - LaScène Lebourgneuf

Huis - LaScène Lebourgneuf

Huis - LaScène Lebourgneuf

Huis - LaScène Lebourgneuf

Huis - LaScène Lebourgneuf

Huis - LaScène Lebourgneuf

Huis - LaScène Lebourgneuf

Huis - LaScène Lebourgneuf

Huis - LaScène Lebourgneuf

Huis - LaScène Lebourgneuf

Huis - LaScène Lebourgneuf

Huis - LaScène Lebourgneuf



Crédit photos : Jean-François Desputeaux

Voir plus de photos sur notre Facebook