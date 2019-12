Le Rétroshow : un moment de pur bonheur!

Après avoir été présenté sur scène extérieure dans divers événements depuis l’été 2017, Le Rétroshow se tenait pour la première fois en salle au Théâtre Fairmount le 21 novembre dernier.

Ce sont huit véritables bêtes de scène qui ont pris d’assaut les planches de cette salle mythique jeudi dernier pour y présenter 40 chansons yé-yé francophones des années 60. À voir leurs sourires, le plaisir était évident et ils ont su nous plonger dans cette belle ambiance des boîtes à gogo.

Succès après succès, Mélissa Bédard, Natalie Byrns, Audrey Gagnon, Élysabeth Rivest, Dominic Dagenais, Francis Gallant, Mike Lee et Joël Lemay nous ont envoûtés avec leur talent incroyable talent. Dotés de voix magnifiques, ils ont aussi un sens de l’interprétation remarquable. Leur gestuelle, leur regard, la façon dont ils se déplacent sur scène… Ils ont d’ailleurs une complicité qui est belle à voir et on glisse rapidement vers une douce nostalgie.

Difficile de faire autrement lorsqu’on entend notamment des hits de Michèle Richard (Les boîtes à gogo, La plus belle pour aller danser), Chantal Renaud (Comme un garçon), Les sultans (La poupée qui fait non), Dany Aubé (Ma casquette), Pierre Lalonde (Nous on est dans le vent), Michel Louvain (Sylvie), Dick Rivers (C’est pas sérieux) ou encore Tony Roman (Do Wha Diddy) ainsi que plus encore.

Il va sans dire qu’avec de tels succès, la soirée est passée à la vitesse de l’éclair comme on a envie de danser, de rigoler par moments et parce qu’on en voudrait encore plus! Le public n’a d’ailleurs pas hésité à manifester son engouement pour un rappel à la fin de la soirée, rappel qui fut offert avec un bonheur évident par les artistes.

Surprenant de croire qu’à la base, ce spectacle ne devait être présenté qu’une seule fois. On est content de voir que l’enthousiasme évident du public a fait que jeudi dernier se tenait la 6e représentation et que le directeur artistique du spectacle, Simon Robitaille, fasse en sorte encore aujourd’hui encore que ce show soit présenté de nouveau. On le souhaite ardemment, car Le Rétroshow rend ainsi hommage à des chansons en français et reste gravé dans le coeur.

Crédit photos : Manon Monosiet

