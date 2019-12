Gala Les Olivier 2019 : Mike Ward s’impose!

Mike Ward

C’est le dimanche 8 décembre dernier qu’était présenté, au Studio 42 de Radio-Canada, la 21e édition du Gala Les Olivier animé, par Philippe Laprise et Pierre Hébert, durant lequel ont été remis 20 statuettes, dont huit hors d’ondes.

Depuis 21 ans déjà, on souligne le travail et la rigueur des humoristes québécois. Cette 21e édition nous en a fait voir de toutes les couleurs. Plusieurs éclats de rire, quelques grincements de dents par moment, on a de nouveau voulu démontrer l’importance de la liberté d’expression.

Cette année, Mike Ward est parti avec 4 trophées, dont l’Olivier de l’année et il s’est empressé de mentionner qu’il faut toujours prendre en considération le contexte et l’intention derrière un numéro d’humour. Mise en nomination depuis plusieurs années, c’est très surpris qu’Alexandre Barrette est monté sur scène chercher son trophée dans la catégorie Comédie télé de l’annéepour l’émission Roast Battle – Le grand duel. Toujours aussi aimé de son public qui fut nombreux à se procurer des billets pour son spectacle Chu rendu là, Lise Dion n’a pas hésité à le remercier chaleureusement en recevant son prix Spectacle d’humour/Meilleur vendeur de l’année. « Je veux remercier mon public, 32 ans d’amour, 32 ans de fidélité. Un grand merci à vous tous qui êtes là depuis le début, depuis les beignes! ». Récipiendaire pour le prix Découverte de l’année, Sam Breton a salué les nominés dans la même catégorie que lui en disant : « On s’entend, on aurait pu être 10, 15, 20. L’humour, j’adore, merci aux vétérans et à la relève, merci à toutes les strates, j’vous aime tout le monde ».

Certaines présentations ne sont pas passées inaperçues, notamment lorsque Sylvie Tourigny et Mélanie Ghanimé sont venues présenter la catégorie Numéro d’humour de l’année en voulant démontrer à quel point l’humour a évolué au fil des années. Elles ont voulu démontrer que maintenant, les femmes peuvent avoir le même comportement que les hommes sur scène. Sylvie n’a pas hésité à se mettre en « fourche » en retirant son pantalon et Mélanie nous a dévoilé son « chest » en ouvrant sa blouse. Ce moment leur a valu une ovation.

Cette année, on a rendu hommage à Jean Lapointe en lui remettant le prix Merci pour tout, soulignant son implication sociale et humanitaire pour tout le travail fait grâce à la Maison Jean Lapointe. Celui-ci était particulièrement ému lorsqu’il a foulé le tapis rouge.

Voici les Olivier remis lors du Gala

COMÉDIE TÉLÉ DE L’ANNÉE

Roast battle – Le grand duel

ComédiHa!

SPECTACLE D’HUMOUR/MEILLEUR VENDEUR DE L’ANNÉE

Chu rendu là

Lise Dion

CAPSULE OU SKETCH WEB HUMORISTIQUE DE L’ANNÉE

L’accident de Julien

Julien Lacroix

SÉRIE TÉLÉ HUMORISTIQUE DE L’ANNÉE

Lâcher prise

Encore télévision

SPECTACLE D’HUMOUR DE L’ANNÉE

Noir

Mike Ward

CAPSULE OU SKETCH RADIO HUMORISTIQUE DE L’ANNÉE

Le billet de Catherine Éthier

Catherine Éthier/Gravel le matin

DÉCOUVERTE DE L’ANNÉE

Sam Breton

AUTEUR DE L’ANNÉE/SPECTACLE HUMOUR

Mike Ward

Noir de Mike Ward

NUMÉRO D’HUMOUR DE L’ANNÉE

Ex-Vétérinaire (Le cheval)

François Bellefeuille et Olivier Thivierge

PODCAST HUMORISTIQUE DE L’ANNÉE

Mike Ward sous écoute

Mike Ward

SÉRIE WEB HUMORISTIQUE DE L’ANNÉE

Mouvement de luxe

Sport

OLIVIER DE L’ANNÉE

Mike Ward

Olivier remis hors d’ondes

METTEUR EN SCÈNE DE L’ANNÉE

Mehdi Bousaidan, Gabriel Poirier-Galarneau

Demain de Medhi Bousaidan

CONCEPTEUR VISUEL DE L’ANNÉE

Gabriel Poirier-Galarneau, François Lévesque, Mehdi Bousaidan

Demain de Medhi Bousaidan

TEXTE DE L’ANNÉE : SÉRIE TÉLÉ OU WEB HUMORISTIQUE

Mouvement de luxe

Mathieu Handfield, Simon Lacroix, Gabriel D’Almeida Freitas, Patrick Evans, Patrick Dupuis, Guillaume Lambert, Guillaume Tremblay

TEXTE DE L’ANNÉE : CAPSULE OU SKETCH TÉLÉ/WEB HUMORISTIQUE

Caresse Dubois – Appropriation culturelle

Marc Brunet

DIFFUSEUR DE SPECTACLE DE L’ANNÉE

Salle Odyssée

MAISON DE GÉRANCE DE L’ANNÉE

Groupe Entourage

PRODUCTEUR DE SPECTACLE DE L’ANNÉE

Groupe Phaneuf

Fabien Cloutier - Gala Les Olivier 2019

Les Grandes Crues (Ève Côté et Marie-Lyne Joncas) - Gala Les Olivier 2019

Jean Lapointe - Gala Les Olivier 2019

- Gala Les Olivier 2019

Sylvie Tourigny et Mélanie Ghanimé - Gala Les Olivier 2019

Cathy Gauthier - Gala Les Olivier 2019

Patrick Groulx - Gala Les Olivier 2019

Gala Les Olivier 2019

Julien Lacroix - Gala Les Olivier 2019

Sam Breton - Gala Les Olivier 2019

François Bellefeuille - Gala Les Olivier 2019

Crédit photos : Manon Monosiet