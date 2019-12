Noël, une tradition en chanson : du pur ravissement!

C’est le samedi 30 novembre dernier que débutait la 3e édition du spectacle Noël, une tradition en chanson au Centre des arts Juliette-Lassonde de St-Hyacinthe.

Nous avons vraiment eu droit à une soirée mémorable, deux heures durant lesquelles nous sommes partis en voyage dans notre enfance, nos souvenirs et où rires et larmes se sont côtoyés. Comment pourrait-il en être autrement lorsque nous avons la chance d’entendre la voix de huit artistes de talent : Marie-Michèle Desrosiers, Marie-Denise Pelletier, Marie-Élaine Thibert, Brigitte Boisjoli, Nathalie Simard, Christian Marc Gendron et Yoan, qui tour à tour viennent nous réchauffer le coeur.

« Ce soir, moi, ce que j’aimerais, c’est que tous les gens dans la salle, les gens sur la scène, les musiciens, on soit comme une famille et qu’on fasse un party de famille. Oh oui! On aime ça les partys! Mais, non seulement un beau party, mais laissons-nous bercer ce soir par ces belles chansons! » diront Marie-Michèle Desrosiers et Brigitte Boisjoli tout juste avant de nous chanter Noël Blanc.

C’est sans difficultés que nous sommes entrés dans cette belle fête à laquelle nous étions conviés. Les artistes portaient leurs plus beaux atours, à travers de beaux sapins et un éclairage de fond de scène qui allait du vert au rouge en passant par le gris foncé, comme pour nous plonger dans la nuit. Rien n’est laissé au hasard pour faire en sorte qu’on glisse dans ce bel univers des festivités entourant la fête de Noël. Parmi les mélodies proposées, on a pu entendre, entre autres : Glory Alleluia, Joyeux Noël, All I Want for Christmas Is You, J’ai vu maman embrasser le Père Noël, Les sentiers de neige, It’s Beginning to Look Like Christmas, Noël à Jérusalem.

C’est pour débuter la deuxième partie du spectacle qu’on a fait appel au talent de pianiste de Christian Marc Gendron, qui a dit : « J’ne sais pas s’il y en a parmi vous autres que leurs parents disaient »Allez vous coucher! Vous reviendrez à minuit! Moi, c’était comme ça. Là, j’aimerais ça appeler les enfants pour qu’ils puissent se joindre à moi autour du piano, parce que les enfants sont couchés, même Yoan! » Bien entendu, il faisait référence à ses comparses de scène qui sont venues le joindre pour un beau medley de chansons, réunissant notamment Petit papa Noël, Vive le vent, Les anges dans nos campagnes. Pour nous faire danser, un segment de chansons traditionnelles a aussi été offert avec La danse à St-Dilon, Dans nos vieilles maisons, C’est dans l’temps du jour de l’an pour ne nommer que celles-ci.

Tout au long de la soirée, nous nous sommes levés pour souligner la qualité du travail de ces artistes pour des ovations, car ils ont vraiment su nous faire vibrer et nous avons eu de belles surprises et c’est le coeur rempli de joie qu’on est retournés à la maison après la soirée!

Pour connaître les dates des prochaines représentations de Noël, une tradition en chanson et se procurer des billets, c’est par ici.